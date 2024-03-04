В Україні планують скоротити кількість міністерств на третину, — Денис Шмигаль

Уряд вже почав працювати в цьому напрямку, зокрема, цьогоріч скорочено 20 тисяч державних вакансій.

В Україні планують скоротити кількість міністерств на третину. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час четвертої щорічної пресконференції.

«Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців», - сказав він.

Шмигаль повідомив, що уряд вже почав працювати в цьому напрямку, і в цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій.

Також прем’єр зазначив, що у Кабміні працюють над створенням Центру уряду.

«Ми працюємо над створенням Центру уряду. Міністерства мають мати невелику кількість висококваліфікованих спеціалістів, які будуть формувати державну політику, а Центр уряду має надавати відповідні юридичні кроки, підтримку, якісно і швидко готувати потрібні міністерствам документи», - розповів він.

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