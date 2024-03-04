В Украине планируют сократить количество министерств на треть, — Денис Шмыгаль

Правительство уже начало работать в этом направлении, в частности, в этом году сокращено 20 тысяч государственных вакансий.

В Украине планируется сократить количество министерств на треть. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе четвертой ежегодной пресс-конференции.

«Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих», - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что правительство уже начало работать в этом направлении, и в этом году сокращено 20 тысяч государственных вакансий.

Также премьер отметил, что в Кабмине работают над созданием Центра правительства.

«Мы работаем над созданием Центра правительства. Министерства должны иметь небольшое количество высококвалифицированных специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства должен оказывать соответствующие юридические шаги, поддержку, качественно и быстро готовить нужные министерствам документы», – рассказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.