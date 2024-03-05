«Перегоны» на границе: нарушители полями пытались убежать в Румынию, видео

Пограничники на машине остановили нарушителей в 600 метрах от границы с Румынией.

Пограничники остановили уклонистов, которые бежали к границе с Румынией, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Два человека были задержаны в 600 метрах от государственной границы, когда они пытались пробежать по полям в соседнюю страну. После задержания оказалось, что это жители Черновицкой и Полтавской областей.

Нарушителей доставили в отделение пограничной службы, где им были составлены протоколы об административных правонарушениях.

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