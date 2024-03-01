Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на пункті пропуску «Медика—Шегині»

Польські фермери відмовляються пропускати вантажівки, які їдуть до Польщі або виїжджають з неї.

Протестуючі польські фермери на кордоні з Україною відмовилися пропускати будь-які вантажівки через контрольно-пропускний пункт "Медика—Шегині", які їдуть до Польщі або виїжджають з неї. Цю інформацію підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час телевізійного ефіру національного телемарафону.

Згідно з Демченком, таке рішення було прийнято сьогодні, 1 березня, приблизно о 13 годині. Він також відзначив, що упродовж минулої доби, 29 лютого, через цей пункт пропуску кордон перетнуло лише 47 вантажівок у обох напрямках.

Також спостерігається зменшення кількості вантажівок, які перетинають кордон через КПП "Дорогуськ—Ягодин". За даними Демченка, упродовж 29 лютого через цей пункт пропуску з Польщі до України виїхало лише 111 вантажівок, водночас у зворотному напрямку протестувальники не допускали жодної вантажівки.

Всього на всіх пропускних пунктах, де тривають протести фермерів, очікується перетин кордону 2350 вантажівок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.