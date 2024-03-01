У КГС ВС обговорили актуальні питання розгляду господарськими судами справ за участю органів АМКУ

Відбувся круглий стіл «Актуальні питання розгляду господарськими судами справ за участю органів Антимонопольного комітету України: новели законодавства».

Фото: supreme.court.gov.ua

Ефективний захист економічної конкуренції є запорукою забезпечення справедливих умов для бізнесу та покращення інвестиційного клімату. Інвестиції – це ключовий фактор для сталого розвитку економіки нашої держави, а отже вони впливають і на забезпечення обороноздатності України. В цьому аспекті завдання судової системи полягає в тому, щоб продемонструвати як внутрішнім, так і зовнішнім інвесторам, що вони можуть розраховувати на належний захист їхніх прав у національних судах.

Про це зазначив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час круглого столу «Актуальні питання розгляду господарськими судами справ за участю органів Антимонопольного комітету України: новели законодавства», організованого Касаційним господарським судом у складі ВС.

За словами очільника ВС, саме судова влада своїми справедливими та передбачуваними рішеннями створює довіру з боку бізнесу й усіх інвесторів, що підвищує інвестиційну привабливість нашої країни. При цьому успішна реалізація ролі судової влади в забезпеченні економічної конкуренції в Україні потребує не лише ефективного функціонування судів, а й системних і якісних змін у законодавстві.

Так, 1 січня 2024 року набрав чинності Закон України № 3295 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України». Законом внесено зміни, зокрема, до ГПК України.

Зазначені зміни є частиною зобов’язань України стосовно наближення національного законодавства про конкуренцію до стандартів Європейського Союзу. До того ж це одна з умов вступу України до ЄС та ключовий елемент розвитку нашої економіки й підвищення її конкурентоспроможності.

Водночас Станіслав Кравченко зауважив, що застосування положень ГПК України в редакції Закону № 3295 має багато питань, тож на сьогодні є нагальна необхідність в обговоренні та вирішенні актуальних проблем, що виникають на стадії правозастосування.

На важливості з’ясування проблемних питань, що виникли в суддів після законодавчих змін щодо наділення господарських судів повноваженнями з розгляду клопотань АМКУ про надання дозволу на проведення перевірки суб’єктів господарювання, наголосила і голова КГС ВС Лариса Рогач.

За її словами, такі функції є новими для судів господарської юрисдикції, тому їх запровадження потребує обговорення між суддями, представниками АМКУ, юридичної когорти та бізнес-спільноти. Із цією метою було організовано захід, який є дієвим позапроцесуальним механізмом забезпечення сталості та єдності судової практики. Крім того, однакове застосування закону гарантує його загальнообов’язковість, рівність кожного перед законом і правову визначеність у державі, яка керується верховенством права.

Як зазначив суддя, секретар судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності‚ а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством КГС ВС Ігор Бенедисюк, судовий контроль, який здійснюватимуть господарські суди, – це певна новація, тож потрібно напрацювати відповідні критерії, за якими він відбуватиметься, та визначити орієнтири для розгляду цієї категорії спорів.

На його думку, при розгляді справ за клопотаннями АМКУ або його територіального відділення з огляду на те, що вітчизняна судова система не має досвіду розгляду зазначених справ, буде корисно орієнтуватися на рішення Європейського суду з прав людини, які нерозривно пов’язані з положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та конкретизують її застосування.

Суддя профільної палати КГС ВС Ірина Булгакова висловилася щодо інстанційної і територіальної юрисдикції справ за клопотанням АМКУ та його територіального відділення. Вона зауважила, що Закон № 3295 жодних змін щодо територіальної підсудності не вносить. Тому судам залишається керуватися чинними нормами ГПК України щодо цього питання.

З огляду на досвід і судову практику кримінальної юстиції суддя ВС у Касаційному кримінальному суді Сергій Єремейчук вважає, що основне питання у зв’язку із запровадженими законодавчими змінами й новими повноваженнями, покладеними на систему господарських судів, – це організація роботи суддів, до яких будуть надходити клопотання АМКУ.

Також фаховими міркуваннями щодо обговорюваних питань поділилися голова АМКУ Павло Кириленко, голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, судді Господарського суду міста Києва Оксана Марченко та Ганна Бондаренко-Легких, суддя Східного апеляційного господарського суду Денис Попков і директор юридичного департаменту АМКУ Алла Максименко.

Фото: supreme.court.gov.ua

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