Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска «Медика-Шегини»

Польские фермеры отказываются пропускать грузовики, которые едут в Польшу или выезжают из нее.

Протестующие польские фермеры на границе с Украиной отказались пропускать любые грузовики через контрольно-пропускной пункт "Медика-Шегини", которые едут в Польшу или выезжают из нее. Эту информацию подтвердил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время телевизионного эфира национального телемарафона.

Согласно Демченко, такое решение было принято сегодня, 1 марта, примерно в 13 часов. Он также отметил, что за прошедшие сутки, 29 февраля, через этот пункт пропуска границу пересекло лишь 47 грузовиков в обоих направлениях.

Также наблюдается уменьшение количества грузовиков, пересекающих границу через КПП "Дорогуск-Ягодин". По данным Демченко, в течение 29 февраля через этот пункт пропуска из Польши в Украину выехало только 111 грузовиков, в то же время в обратном направлении протестующие не допускали ни одного грузовика.

Всего на всех пропускных пунктах, где продолжаются протесты фермеров, ожидается пересечение границы 2350 грузовиков.

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