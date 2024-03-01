Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В 2023 году процент рассмотрения дел – 98,9%: Запорожский окружной административный суд обеспечил защиту прав граждан, несмотря на все препятствия

Несмотря на все преграды, Запорожский окружной административный суд в течение 2023 года достойно выполнял фундаментальную задачу, которая заключается в справедливом, беспристрастном и своевременном разрешении споров в сфере публично-правовых отношений.

Правительство утвердило Порядок ведения перечня кошельков с цифровой идентификацией

В 2021 году Европейская комиссия предложила дополнить Регламент eiDAS требованием для каждой из стран ЕС разработать цифровой кошелек идентификации.

Может ли искусственный интеллект заменить судью – в Верховном Суде обсудили имплементацию Вывода КСЕС по ИИ в судопроизводстве

Представитель Украины в КСЕС, судья КСУ Виктор Городовенко рассказал, какие «красные линии» очертило Заключение КСЕС относительно искусственного интеллекта в судопроизводстве.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд планируют завершить до конца 2024 года

В марте будет сформирован новый состав Общественного совета международных экспертов.

Число госслужащих, которых смогут бронировать госорганы, ограничат наполовину – Комитет одобрил положения

Парламентский Комитет по нацбезопасности согласовал, что бронировать будут только 50% госслужащих категорий Б и В, а топ-чиновников – всех.

  1. В мире
  2. / В Украине

Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска «Медика-Шегини»

17:45, 1 марта 2024
Польские фермеры отказываются пропускать грузовики, которые едут в Польшу или выезжают из нее.
Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска «Медика-Шегини»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Протестующие польские фермеры на границе с Украиной отказались пропускать любые грузовики через контрольно-пропускной пункт "Медика-Шегини", которые едут в Польшу или выезжают из нее. Эту информацию подтвердил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время телевизионного эфира национального телемарафона.

Согласно Демченко, такое решение было принято сегодня, 1 марта, примерно в 13 часов. Он также отметил, что за прошедшие сутки, 29 февраля, через этот пункт пропуска границу пересекло лишь 47 грузовиков в обоих направлениях.

Также наблюдается уменьшение количества грузовиков, пересекающих границу через КПП "Дорогуск-Ягодин". По данным Демченко, в течение 29 февраля через этот пункт пропуска из Польши в Украину выехало только 111 грузовиков, в то же время в обратном направлении протестующие не допускали ни одного грузовика.

Всего на всех пропускных пунктах, где продолжаются протесты фермеров, ожидается пересечение границы 2350 грузовиков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео