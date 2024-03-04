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  1. В Україні

Денис Малюська висловив думку, що у протестах польських фермерів беруть участь російські шпигуни

15:15, 4 березня 2024
Водночас, як зазначив міністр, не варто за вчинком малої групи людей робити висновки про всіх.
Денис Малюська висловив думку, що у протестах польських фермерів беруть участь російські шпигуни
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Міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що у протестах польських фермерів на кордоні з Україною беруть участь російські шпигуни. Про це він розповів у інтерв’ю «РБК-Україна».

«Ви знаєте, хто з цих вагонів кукурудзу висипав? І я не знаю. Це може бути хтось з росіян? Може. Чому ми перекладаємо відповідальність на Польщу, на фермерів, хоча ми цього не знаємо? Поки ми не знаємо, поки особа не встановлена, я б утримався цього. Тому що я гарантую, що там точно є російські шпигуни. Вони не можуть там не бути», - зазначив Малюська.

Міністр додав, що при цьому не варто за вчинком малої групи людей робити висновки про всіх.

«Я бачив цих фермерів і вже неодноразово з ними спілкувався. Я часто виїжджаю у Варшаву на перемовини чи транзитом, проїжджаючи по кордону, я виходжу з автомобіля і спілкуюсь з ними. Так, хтось очевидно працює на росію, влаштовуючи провокації. Але це зовсім не свідчить про те, що це є стандартною загальною думкою усіх, хто блокує кордони», - пояснює він.

Міністр зазначив, що фермери мають свій приватний інтерес, який ніяким чином з політикою особливо не пов'язаний, але «хтось всередині Польщі, можливо і росіяни, грається у цю гру», щоб збільшити градус дискусії.

«Це звичайна російська тактика. Вони шукають маленькі проблеми і піднімають їх до максимально великого рівня. І тому складається таке враження, в тому числі через медіа, що там зібрались українофоби, які тільки й думають про те, щоб нас тут знищити. А це неправда. Перший плакат, який там був, біля якого я сфоткався, це був: «Допомагаємо українцям, а не олігархам». І там були люди, які реально були налаштовані дуже-дуже проукраїнсько і антиросійсько. До того ж, фермери зараз лютують всюди по Європі», - додав Малюська.

Він також зазначив, що до протестів фермерів «ми маємо звикнути», бо «в Європейський союз йдемо» і відповідно, мітинги фермерів - це «те, що стане для нас буденністю життя».

«Після того, як ми станемо членами Євросоюзу, ці фермери стануть нашими союзниками, тому що інтереси збігатимуться. І ми будемо їздити на одних та самих тракторах, спільно щось перекривати і спільно щось вимагати. Гарантовано», - наголосив міністр.

Раніше ми писали, що польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на пункті пропуску «Медика—Шегині».

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