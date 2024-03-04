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  1. У світі

Єврокомісія оштрафувала Apple на понад 1,8 мільярда євро у справі Spotify

15:23, 4 березня 2024
«Протягом десятиліття Apple зловживала своїм домінуючим становищем на ринку з розповсюдження програм для потокової передачі музики через App Store», — заявила голова антимонопольного комітету ЄС.
Єврокомісія оштрафувала Apple на понад 1,8 мільярда євро у справі Spotify
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Антимонопольний комітет Європейського Союзу оштрафував Apple на суму понад 1,8 млрд євро ($1,95 млрд) через те, що компанія заборонила розробникам додатків інформувати користувачів iOS про альтернативні та дешевші послуги підписки на музику, передає Reuters.

Рішення Європейської комісії було викликане скаргою шведського сервісу потокової передачі музики Spotify у 2019 році на це обмеження та 30% комісію Apple у App Store.

«Протягом десятиліття Apple зловживала своїм домінуючим становищем на ринку щодо поширення програм для потокової передачі музики через App Store, - заявила глава антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер. - Вони робили це, забороняючи розробникам додатків потокової передачі музики інформувати споживачів про альтернативні, дешевші сервіси, доступні за межами екосистеми Apple. Це незаконно згідно з антимонопольними правилами ЄС».

 У компанії Apple розкритикували рішення ЄС, заявивши, що оскаржуватимуть його в суді.

«Рішення було прийнято, незважаючи на те, що Комісія не змогла виявити будь-яких достовірних доказів заподіяння шкоди споживачам і ігнорує реалії ринку, який процвітає, конкурентний і швидко зростає», - йдеться у заяві компанії.

Раніше ми писали, що Єврокомісія може накласти обмеження на компанії X Ілона Маска, TikTok та Booking.

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