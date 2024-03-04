Україна підписала п'ять контрактів зі світовими виробниками зброї, – Шмигаль

Західні партнери з виробництва зброї розглядають можливість розширення своєї діяльності в Україні.

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Під час пресконференції прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна вже підписала п'ять контрактів із провідними західними виробниками озброєнь. Ці угоди сприяли створенню п'яти спільних оборонних підприємств в Україні.

«Ця робота продовжується. Цих підприємств буде десятки», – зауважив глава уряду.

Шмигаль підкреслив, що деякі з цих підприємств формуються конфіденційно, оскільки уряд прагне забезпечити їхню безпеку.

Він також зазначив, що провідні світові виробники зброї, зокрема Day & Zimmermann, Northrop Grumman, Lockheed Martin та інші, розглядають можливість розширення своєї діяльності в Україні. Ці компанії планують укладати контракти, співпрацювати у сфері виробництва, збирання та ремонту зброї на території України, що, за словами прем'єра, сприятиме поліпшенню логістики та зміцненню безпекових зусиль для країни.

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