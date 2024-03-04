Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді Верховного Суду США у справі Трампа розділилися у думках стосовно повноважень штатів, повний текст рішення

5 суддів ВС США проти 4-х постановили, що штати також не мають повноважень застосовувати заборону 14-ї поправки, яка говорить, що ті, хто брав участь у «повстанні» після складення присяги позбавляються права знову обіймати посади, щодо будь-яких кандидатів на федеральному рівні.

Державна судова адміністрація подала до суду на Раду суддів України: що відомо

Безпрецедентний в історії судової влади України спір вирішить Верховний Суд.

Саме по собі посилання на інформацію, згенеровану ChatGPT, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами – окрема думка судді ВС

Саме по собі посилання на інформацію, що була згенерована за допомогою технологій ШІ, за відсутності інших обґрунтованих обставин, які б свідчили про недобросовісні процесуальні дії особи, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами, зазначила в окремій думці суддя ВС Ганна Вронська.

Рішення суду як нововиявлена обставина для перегляду іншого рішення суду, — позиція КАС ВС

Верховний Суд визначив, у яких випадках судове рішення може вважатися нововиявленою обставиною в аспекті преюдиційності для перегляду іншої справи.

Верховний Суд: знаходження земельної ділянки у межах буферної зони історичного ареалу Львова впливає на необхідність перевірки намірів забудови

Верховний Суд розглянув справу за позовом прокурора стосовно правомірності видачі містобудівних умов та обмежень в аспекті висотності будівництва та відстані від червоних ліній.

  1. В Україні

На Київщині судитимуть чоловіка, який самовільно зайняв землю на березі річки Рось

23:03, 4 березня 2024
Чоловік розпочав будівництво без відповідних документів на земельну ділянку.
На Київщині судитимуть чоловіка, який самовільно зайняв землю на березі річки Рось
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом самовільного зайняття земельної ділянки. Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури

Правоохоронці встановили, що обвинувачений, без відповідних документів, самовільно зайняв земельну ділянку на прибережній захисній смузі річки Рось в селі Острів Білоцерківського району. 

Біля водойми чоловік здійснив будівництво капітальної споруди, чим спричинив територіальній громаді 420 тисяч гривень збитків, зазначили у прокуратурі.

У ході досудового розслідування збитки відшкодовані та земельна ділянка повернута Рокитнянській селищній раді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду