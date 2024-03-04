На Київщині судитимуть чоловіка, який самовільно зайняв землю на березі річки Рось

Чоловік розпочав будівництво без відповідних документів на земельну ділянку.

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом самовільного зайняття земельної ділянки. Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури

Правоохоронці встановили, що обвинувачений, без відповідних документів, самовільно зайняв земельну ділянку на прибережній захисній смузі річки Рось в селі Острів Білоцерківського району.

Біля водойми чоловік здійснив будівництво капітальної споруди, чим спричинив територіальній громаді 420 тисяч гривень збитків, зазначили у прокуратурі.

У ході досудового розслідування збитки відшкодовані та земельна ділянка повернута Рокитнянській селищній раді.

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