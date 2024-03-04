Хто звільняється від обов’язку подання податкової декларації: роз’яснення

Звільняються від обов’язку подання податкової декларації, незалежно від виду й суми отриманих доходів, низка категорій осіб.

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Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадало, що з 1 січня до 1 травня 2024 року в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2023 році.

Звільняються від обов’язку подання податкової декларації, незалежно від виду й суми отриманих доходів, платники податку, які:

- є малолітніми/неповнолітніми чи недієздатними особами й водночас перебувають на повному утриманні інших осіб (у т.ч. батьків) і/або держави станом на кінець звітного податкового року;

Податкова декларація від імені платника податку, який є неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною, має бути подана опікуном/піклувальником (одним з батьків) до контролюючого органу за місцем проживання неповнолітньої особи (особи, визнаної судом недієздатною).

- перебувають під арештом, є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні чи ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання податкової декларації;

- перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

- перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

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