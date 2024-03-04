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  1. В Україні

Судитимуть колишнього політика та телеведучого за поширення російських наративів на своєму YouTube-каналі

17:20, 4 березня 2024
Колишній політик та телеведучий постане перед судом у справі про поширення ворожої пропаганди проти України.
Судитимуть колишнього політика та телеведучого за поширення російських наративів на своєму YouTube-каналі
Джерело фото: kyiv_pro_office
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Київська міська прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акту проти колишнього політика, адвоката та телеведучого за поширення ворожої пропаганди та виправдання збройної агресії проти України. Чоловік обвинувачується в співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку її дій та ухилення від відповідальності за агресію проти України, а також у виготовленні та поширенні матеріалів, які виправдовують агресію російської федерації проти України.

У своїх інтерв'ю обвинувачений цілеспрямовано поширював російські наративи, висловлюючи думку, що європейські союзники України використовують українців для зведення рахунків з росією та мають намір захопити та поділити землі західної України. Крім того, на своєму YouTube-каналі обвинувачений розміщував маніпулятивну інформацію про події та історичні факти, що стосуються України, просуваючи тези російської пропаганди.

Санкція статті, за якою йому пред'явлено обвинувачення, передбачає можливе позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади до 15 років.

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