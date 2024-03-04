Правительство рассматривает возможность аудита и верификации расходов для оборонных нужд страны

Правительство рассматривает возможность дополнительного финансирования оборонных нужд.

Источник фото: sluga-narodu.com

Кабинет министров Украины рассматривает возможность предоставления дополнительного финансирования для оборонных нужд страны путем проведения детального аудита и верификации расходов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

В ответ на вопрос о возможности найти дополнительные суммы для военных нужд, глава правительства напомнил, что мобилизация в Украине продолжается, но конкретных цифр он не назвал. Однако он отметил, что власть осознает потребности военных и планирует принять решение о дополнительном финансировании.

"Будет ли потребность в указанных суммах? Хочу сказать, что в этом году 1,7 трлн гривен заложено в бюджете сектора обороны для нужд этого года. Мы понимаем, что в этом году нам нужно будет принимать решение о дополнительном финансировании. Какие инструменты? Продолжение определенного аудита, верификация расходов. Дополнительные средства будут нужны, но я не уверен, что суммы, которые вы назвали, будут нужны", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Шмыгаля, при составлении бюджета правительство учитывало все аспекты, связанные с мобилизацией, оборонной операцией и наступательными действиями.

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