«Продав» неіснуючих товарів на 205 000 грн: повідомили про підозру шахраю

Сумчанин ошукав 19 осіб по всій Україні.

Фото: sumy.gp.gov.ua

У Сумах повідомили про підозру 24-річному сумчанину, який ошукував довірливих людей по всій Україні.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, підозрюваний розміщував на одній із платформ в мережі Інтернет оголошення про продажу товарів різного призначення. Молодик продавав неіснуючі шезлонги, цифрове піаніно, дитячий квадроцикл тощо.

Від бажаючих придбати товар отримував на картку кошти в якості попередньої або ж повної оплати. Після чого на дзвінки потерпілих не відповідав та блокував їх.

Правоохоронці встановили, що з квітня по листопад 2023 року підозрюваний ошукав 19 осіб по всій Україні на 205 тис. грн. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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