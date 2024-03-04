Кабмін працює над новою системою бронювання, яка враховуватиме зарплати та податки, — Денис Шмигаль

Восьмеро людей, що працюють, мають забезпечувати одну, яка ризикує своїм життям на фронті.

Кабінет міністрів працює над новою системою бронювання військовозобов’язаних. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції.

Так, уряд напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

«Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією - всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. І вплив підприємства або галузі на економіку - ось це рамки майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо», - зазначив прем’єр.

Шмигаль наголосив, що, за підрахунками Кабміну, співвідношення працівників і військових для забезпечення останніх має бути вісім до одного, і, виходячи з цих параметрів, уряд розробляє справедливі параметри бронювання.

Очільник уряду нагадав, що сьогоднішній механізм бронювання також є робочим, охоплює близько 700 тис. осіб і дає змогу працювати підприємствам критичної інфраструктури або галузям, «які належать до галузей критичних потреб економіки».

На думку Шмигаля, в законі про мобілізацію треба врахувати, щоб насамперед були заброньовані люди, які забезпечують життєдіяльність країни, критичні підприємства.

«Критичні для економіки підприємства збережуть пріоритет у бронюванні, але додаткові можливості отримають підприємства, які наповнюють державний бюджет… Наприклад, податкове навантаження вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але Податкова його надає», – розповів Шмигаль про майбутній підхід.

Зокрема, в Кабміні вважають, що до підприємств, які мають брати участь у механізмі бронювання, слід зараховувати і підприємства, які наповнюють держбюджет та відповідно дають змогу фінансувати сили безпеки оборони в повному обсязі.

«Ми дивимося, працюємо над тим, як ці речі ввести в законодавчу площину. Тобто сплата податків, офіційна зарплата має бути середньою або вищою за середню по галузі», - пояснив прем'єр.

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