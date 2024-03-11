Законом о мобилизации могут закрепить бронирование конечных бенефициаров предприятий, важных для экономики

Вместе с тем, государственных служащих категории «Б», «В», лиц, работающих на должностях госслужбы в органах местного самоуправления будут бронировать не более 50% количества военнообязанных этих категорий в указанных органах.

Конечных бенефициарных владельцев предприятий, важных для экономики, могут забронировать. Это следует из сравнительной таблицы, которую подготовил Комитет Верховной Рады по национальной безопасности по результатам рассмотрения блоков поправок к законопроекту о мобилизации 10449.

Напомним, действующая статья 25 закона о мобилизации предусматривает бронирование для работающих военнообязанных:

1) в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

2) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

3) на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

4) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются КМУ.

В законопроекте 10449 в редакции учтенных блоков поправок предлагается следующая редакция статьи 25:

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

1) в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях:

государственной службы категории «А», председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов – все военнообязанные;

государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления - не более 50% количества военнообязанных этих категорий в указанных органах;

2) в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах кроме военнообязанных, указанных в пункте 1 этой части;

3) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

4) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы, а также критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, устанавливаются КМУ.

Порядок и организация бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, а также объем бронирования военнообязанных предлагается определять этим Законом, актами Кабинета Министров.

Военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, обязаны уточнить свои учетные данные по их бронированию через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как предлагают определить в статье 23 закона о мобилизации перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Также мы писали, что законопроект предлагает, чтобы во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский осуществлял фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов, а также мог использовать средства с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

Автор: Наталя Мамченко

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