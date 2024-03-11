У Раді планують зареєструвати законопроект про економічне бронювання — Дмитро Наталуха

Дмитро Наталуха заявив, що наразі розглядається дві моделі щодо економічного бронювання.

Фото: rada.gov.ua

Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що до кінця березня у парламенті планують зареєструвати законопроект про економічне бронювання. Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

За його словами, наразі є дві моделі.

«Одна модель – це, власне, модель, яка народилася в Офісі Президента, про 35 тисяч. І друга модель – це та, над якою ми працюємо з командою», - сказав він.

Наталуха зазначив, що другий варіант - це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій.

Розмір цього військового збору, за словами Наталухи, становить 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу.

«Це дві базові моделі, відрізняються вони тим, що в першій моделі з 35 тис. грн, вона не передбачає фізосіб-підприємців, вона не розповсюджуватиметься на них. Це перше. Друге, там частина коштів, оскільки це заробітна плата, то десь щонайменше третина коштів йтиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ», — сказав він.

Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронюватися 35 тисяч гривень, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яка сьогодні становить трохи більш як 20 тис. грн, додав Дмитро Наталуха.

Нардепа вважає, що таку ініціативу можуть сприйняти досить неоднозначно.

«Що ці всі закиди, які ми час від часу чуємо від опонентів мобілізації, про те, що мало того, що там забрали у військо, ще й дали таку зарплату, яка не дозволяє прогодувати родину, це підсилить їхні аргументи, нам би цього дуже не хотілося. З іншої сторони, є позитивний аспект, ця модель вибілює заробітні плати, які платяться в конвертах. Може бути таке абсолютно, що дуже багато цих зарплат з конвертів перейдуть в білу зарплату, щоб забронювати співробітників», — заявив Наталуха.

Раніше ми писали, що Законом про мобілізацію можуть закріпити бронювання кінцевих бенефіціарів підприємств, важливих для економіки.

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів працює над новою системою бронювання військовозобов’язаних.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, як пропонують визначити у статті 23 закону про мобілізацію перелік осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Також ми писали, що законопроектом пропонується, аби під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснював фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів, а також міг використовувати засоби з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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