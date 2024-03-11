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  1. В мире

Отправит ли НАТО свои войска в Украину: ответ Йенса Столтенберга

20:51, 11 марта 2024
Йенс Столтенберг ответил, собирается ли НАТО отправить войска в Украину.
Отправит ли НАТО свои войска в Украину: ответ Йенса Столтенберга
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что союзники не должны исключать размещения войск НАТО в Украине, сообщил у Альянса нет таких планов, передает Sky News.

Он подчеркнул, что НАТО по-прежнему не планирует отправлять свои войска в Украину, поскольку Альянс «не является стороной конфликта».

Также Столтенберг отметил, даже если некоторые страны НАТО решат индивидуально отправить войска в Украину, это повлияет на всех союзников в целом, поскольку они связаны пактом о коллективной обороне.

На вопрос, допустил ли Макрон ошибку, когда сказал о «стратегической двусмысленности» в отношении возможного размещения западных войск в Украине, Столтенберг сказал: «Я думаю, нужно, чтобы мы проконсультировались, и чтобы у нас был общий подход к таким важным темам, потому что они важны для всех нас».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Макрон заявил о возможности отправки сухопутных войск западных стран в Украину. 

Также Германия и Великобритания не будут отправлять свои войска в Украину. Этой же позиции придерживается и Канада.

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