Макрон готов отправить французские войска в Украину, если произойдет прорыв россиян на Киев или Одессу

Президент Франции назвал сценарий, способный инициировать интервенцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон допускает возможность отправки войск в Украину. Об этом заявил представитель коммунистической партии Франции Фабьен Руссел, передает L'Independant.

Так, прорыв россиян на Киев или Одессу может стать поводом для отправки французских военных. Соответствующее заявление Макрон сделал на встрече с парламентскими партиями.

Представитель ультраправой партии «Национальное объединение» Джордан Барделла после встречи заявил, что «нет никаких ограничений и красных линий». А координатор партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар сказал, что «приехал на встречу обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным».

В свою очередь, представитель коммунистов Руссел рассказал, что Макрон показал карты возможных новых направлений ударов россиян.

«Макрон вспомнил сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева», - сказал Руссел.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Макрон заявил о возможности отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По его словам, пока согласия по этому вопросу нет, но исключать этого нельзя.

Эту возможность уже отверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также Германия и Великобритания не будут отправлять свои войска в Украину. Этой же позиции придерживается и Канада.

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