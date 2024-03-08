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Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

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Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

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  1. В мире

Макрон готов отправить французские войска в Украину, если произойдет прорыв россиян на Киев или Одессу

10:21, 8 марта 2024
Президент Франции назвал сценарий, способный инициировать интервенцию.
Макрон готов отправить французские войска в Украину, если произойдет прорыв россиян на Киев или Одессу
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Президент Франции Эммануэль Макрон допускает возможность отправки войск в Украину. Об этом заявил представитель коммунистической партии Франции Фабьен Руссел, передает L'Independant.

Так, прорыв россиян на Киев или Одессу может стать поводом для отправки французских военных. Соответствующее заявление Макрон сделал на встрече с парламентскими партиями.

Представитель ультраправой партии «Национальное объединение» Джордан Барделла после встречи заявил, что «нет никаких ограничений и красных линий». А координатор партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар сказал, что «приехал на встречу обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным».

В свою очередь, представитель коммунистов Руссел рассказал, что Макрон показал карты возможных новых направлений ударов россиян.

«Макрон вспомнил сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева», - сказал Руссел.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Макрон заявил о возможности отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По его словам, пока согласия по этому вопросу нет, но исключать этого нельзя.

Эту возможность уже отверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также Германия и Великобритания не будут отправлять свои войска в Украину. Этой же позиции придерживается и Канада.

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