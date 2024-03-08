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  1. В мире

Ирландия планирует изъять «сексистские» упоминания о женщинах из конституции

11:12, 8 марта 2024
Ирландия готовится к голосованию, чтобы снять устаревшие статьи о женщинах из конституции.
Ирландия планирует изъять «сексистские» упоминания о женщинах из конституции
Источник фото: ТСН
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Ирландия готовится к историческому голосованию в Международный женский день, чтобы решить вопрос изъятия упоминаний о "жизни женщины в семье" из конституции страны.

Согласно сообщению Reuters, в настоящее время конституция Ирландии содержит пункт, утверждающий, что "женщина, своей жизнью в семье, оказывает государству поддержку, без которой не может быть достигнуто общее благо".

Премьер-министр Лео Варадкар заявил, что голосование в Международный женский день дает возможность избавиться от "очень устаревших и сексистских формулировок о женщинах".

Дополнительно к этому пункту, который планируют заменить, есть еще один, утверждающий, что государство "должно прилагать усилия, чтобы матери не вынуждены были работать по экономическим соображениям, игнорируя свои домашние обязанности".

До 1973 года в Ирландии незамужние женщины были уволены с работы после женитьбы, а замужним не разрешалось претендовать на вакансии.

Опросы общественного мнения, проведенные за неделю до голосования, показали, что явное большинство поддерживает это предложение, а также другое, которое расширяет определение семьи в конституции на "длительные отношения", такие как совместное проживание супругов и их детей.

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