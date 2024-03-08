Ірландія планує вилучити «сексистські» згадки про жінок із конституції

Ірландія готується до голосування, щоб зняти застарілі статті про жінок з конституції.

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Ірландія готується до історичного голосування у Міжнародний жіночий день, щоб вирішити питання вилучення згадок про «життя жінки в сім'ї» із конституції країни.

Згідно з повідомленням Reuters, наразі конституція Ірландії містить пункт, який стверджує, що «жінка, своїм життям у сім'ї, надає державі підтримку, без якої не може бути досягнуте загальне благо».

Прем'єр-міністр Лео Варадкар заявив, що голосування у Міжнародний жіночий день дає можливість позбавитися «дуже застарілих та сексистських формулювань про жінок».

Додатково до цього пункту, який планують замінити, є ще один, що стверджує, що держава «повинна докладати зусиль, щоб матері не вимушувалося працювати з економічних міркувань, ігноруючи свої домашні обов'язки».

До 1973 року в Ірландії незаміжні жінки були звільнені з роботи після одруження, а заміжнім не дозволялося претендувати на вакансії.

Опитування громадської думки, проведені за тиждень до голосування, показали, що явна більшість підтримує цю пропозицію, а також іншу, яка розширює визначення сім'ї в конституції на «тривалі стосунки», такі як спільне проживання подружжя та їхніх дітей.

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