Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Методика допиту малолітньої особи «Зелена кімната» носить лише рекомендаційний характер – Верховний Суд

Проведення такої слідчої дії щодо малолітньої особи без урахування методики допиту «Зелена кімната» не є порушенням вимог КПК.

Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника органу прокуратури чи постанову керівника органу досудового розслідування про призначення прокурорів/слідчих – Верховний Суд

Суди першої і апеляційної інстанцій, не отримавши від сторони обвинувачення копії відповідної постанови про призначення групи слідчих, прийшли до висновку, що слідчі були належно уповноваженими з огляду на наявність окремих витягів з ЄРДР.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

  1. Суд інфо

ВРП внесла зміни до Положення про порядок функціонування окремих підсистем ЄСІТС

10:15, 8 березня 2024
Положення доповнено новим розділом, у якому зазначено, що ЄСІТС забезпечує автоматизовану електронну інформаційну взаємодію модулів системи із зовнішніми електронними інформаційними ресурсами та доступ користувачів до таких ресурсів.
ВРП внесла зміни до Положення про порядок функціонування окремих підсистем ЄСІТС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 7 березня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про затвердження Змін до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яким врегулювала окремі технічні та організаційні питання щодо електронної інформаційної взаємодії ЄСІТС з іншими електронними інформаційними ресурсами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Відповідно до Положення, ЄСІТС забезпечує, зокрема, можливість її автоматизованої взаємодії з іншими автоматизованими, інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами органів та установ у системі правосуддя, органів правопорядку, Національної асоціації адвокатів України, Міністерства юстиції України та підпорядкованих йому органів та установ, інших органів та установ.

З метою врегулювання технічних та організаційних питань Положення доповнено новим розділом «V. Електронна інформаційна взаємодія ЄСІТС з іншими електронними інформаційними ресурсами», у якому зазначено, що ЄСІТС забезпечує автоматизовану електронну інформаційну взаємодію модулів ЄСІТС із зовнішніми електронними інформаційними ресурсами та доступ користувачів до таких ресурсів.

Така взаємодія здійснюється у порядку, що визначається Державною судовою адміністрацією України та держателем відповідного електронного інформаційного ресурсу.

Взаємодія із зовнішніми електронними інформаційними ресурсами, адміністратором яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Взаємодія з інформаційними ресурсами недержавних та господарюючих суб’єктів здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному спільним актом адміністратора та відповідного суб’єкта.

При автоматизованому обміні інформацією суб’єкти електронної взаємодії впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.

Для підтвердження достовірності та цілісності даних в електронних повідомленнях використовується кваліфікований електронний підпис чи печатка.

Також у Положенні Розділ III «Порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС» доповнено пунктом 13-1, у якому визначено, що автентифікація користувача в Електронному кабінеті здійснюється будь-яким із наступних способів:

1) засобами електронної ідентифікації, які визначені законодавством;

2) через систему BankID Національного банку або аналогічні системи авторизованих установ;

3) через інтегровану систем електронної ідентифікації (id.gov.ua).

Раніше ми писали що автоматизовану систему діловодства судів незабаром чекає оновлення, а концепція електронного правосуддя в Україні буде нова. Про це розповів під час круглого столу Верховному Суді голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео