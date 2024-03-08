ВСП внес изменения в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем ЕСИТС

В четверг, 7 марта, Высший совет правосудия принял решение об утверждении Изменений в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, которым урегулировал отдельные технические и организационные вопросы электронного информационного взаимодействия ЕСИТС с другими электронными информационными ресурсами. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
Відповідно до Положення, ЄСІТС забезпечує, зокрема, можливість її автоматизованої взаємодії з іншими автоматизованими, інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами органів та установ у системі правосуддя, органів правопорядку, Національної асоціації адвокатів України, Міністерства юстиції України та підпорядкованих йому органів та установ, інших органів та установ.
З метою врегулювання технічних та організаційних питань Положення доповнено новим розділом «V. Електронна інформаційна взаємодія ЄСІТС з іншими електронними інформаційними ресурсами», у якому зазначено, що ЄСІТС забезпечує автоматизовану електронну інформаційну взаємодію модулів ЄСІТС із зовнішніми електронними інформаційними ресурсами та доступ користувачів до таких ресурсів.
Така взаємодія здійснюється у порядку, що визначається Державною судовою адміністрацією України та держателем відповідного електронного інформаційного ресурсу.
Взаємодія із зовнішніми електронними інформаційними ресурсами, адміністратором яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».
Взаємодія з інформаційними ресурсами недержавних та господарюючих суб’єктів здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному спільним актом адміністратора та відповідного суб’єкта.
При автоматизованому обміні інформацією суб’єкти електронної взаємодії впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.
Для підтвердження достовірності та цілісності даних в електронних повідомленнях використовується кваліфікований електронний підпис чи печатка.
Також у Положенні Розділ III «Порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС» доповнено пунктом 13-1, у якому визначено, що автентифікація користувача в Електронному кабінеті здійснюється будь-яким із наступних способів:
1) засобами електронної ідентифікації, які визначені законодавством;
2) через систему BankID Національного банку або аналогічні системи авторизованих установ;
3) через інтегровану систем електронної ідентифікації (id.gov.ua).
Ранее сообщалось, что автоматизированную систему делопроизводства судов в скором времени ожидает обновление, а концепция электронного правосудия в Украине будет новая. Об этом рассказал во время круглого стола Верховному Суду председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов.
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