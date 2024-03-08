ВСП внес изменения в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем ЕСИТС

Положение дополнено новым разделом, в котором указано, что ЕСИТС обеспечивает автоматизированное электронное информационное взаимодействие модулей системы с внешними электронными информационными ресурсами и доступ пользователей к таким ресурсам.

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В четверг, 7 марта, Высший совет правосудия принял решение об утверждении Изменений в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, которым урегулировал отдельные технические и организационные вопросы электронного информационного взаимодействия ЕСИТС с другими электронными информационными ресурсами. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Відповідно до Положення, ЄСІТС забезпечує, зокрема, можливість її автоматизованої взаємодії з іншими автоматизованими, інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами органів та установ у системі правосуддя, органів правопорядку, Національної асоціації адвокатів України, Міністерства юстиції України та підпорядкованих йому органів та установ, інших органів та установ.

З метою врегулювання технічних та організаційних питань Положення доповнено новим розділом «V. Електронна інформаційна взаємодія ЄСІТС з іншими електронними інформаційними ресурсами», у якому зазначено, що ЄСІТС забезпечує автоматизовану електронну інформаційну взаємодію модулів ЄСІТС із зовнішніми електронними інформаційними ресурсами та доступ користувачів до таких ресурсів.

Така взаємодія здійснюється у порядку, що визначається Державною судовою адміністрацією України та держателем відповідного електронного інформаційного ресурсу.

Взаємодія із зовнішніми електронними інформаційними ресурсами, адміністратором яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Взаємодія з інформаційними ресурсами недержавних та господарюючих суб’єктів здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному спільним актом адміністратора та відповідного суб’єкта.

При автоматизованому обміні інформацією суб’єкти електронної взаємодії впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.

Для підтвердження достовірності та цілісності даних в електронних повідомленнях використовується кваліфікований електронний підпис чи печатка.

Також у Положенні Розділ III «Порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС» доповнено пунктом 13-1, у якому визначено, що автентифікація користувача в Електронному кабінеті здійснюється будь-яким із наступних способів:

1) засобами електронної ідентифікації, які визначені законодавством;

2) через систему BankID Національного банку або аналогічні системи авторизованих установ;

3) через інтегровану систем електронної ідентифікації (id.gov.ua).

Ранее сообщалось, что автоматизированную систему делопроизводства судов в скором времени ожидает обновление, а концепция электронного правосудия в Украине будет новая. Об этом рассказал во время круглого стола Верховному Суду председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов.

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