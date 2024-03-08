ВПЛ могут продлить срок подачи заявления без потери выплат за два месяца, — Ирина Верещук

Подачу заявления ВПЛ без потери выплат за март и апрель могут продлить до конца апреля.

Фото: minre.gov.ua

Внутренне перемещенным лицам могут продлить срок подачи заявления после 1 марта без потери выплат за два месяца. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

«Мы обратились, и просим правительство поддержать возможность подачи заявления наших ВПЛ до конца апреля без потери выплат за март и апрель», – отметила Верещук.

Министр напомнила, что для некоторых категорий необходимо было обратиться с заявлением и пакетом документов.

«Люди обратились, но в силу обстоятельств, которых было много, месяца не хватило, и людям назначают в ЦНАПе или управлении соцзащиты на апрель, или даже дальше», – рассказала она.

По словам Верещук, людям нужен срок, чтобы спокойно, без ажиотажа, без очередей подать заявления.

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