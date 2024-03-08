ВПО можуть продовжити термін подачі заяви без втрати виплат за два місяці, — Ірина Верещук

Подачу заяви ВПО без втрати виплат за березень і квітень можуть продовжити до кінця квітня.

Фото: minre.gov.ua

Внутрішньо переміщеним особам можуть продовжити термін подачі заяви після 1 березня без втрати виплат за два місяці. Про це заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

«Ми звернулися, і просимо уряд підтримати можливість подачі заяви наших ВПО до кінця квітня без втрати виплат за березень і квітень», - зазначила Верещук.

Міністр нагадала, що для деяких категорій потрібно було звернутися з заявою та пакетом документів.

«Люди звернулися, але в силу обставин, яких було багато, місяця не вистачило, і людям призначають у ЦНАПі або управлінні соцзахисту на квітень, або навіть далі», - розповіла вона.

За словами Верещук, людям потрібен термін, щоб спокійно, без ажіотажу, без черг подати заяви.

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