Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Методика допиту малолітньої особи «Зелена кімната» носить лише рекомендаційний характер – Верховний Суд

Проведення такої слідчої дії щодо малолітньої особи без урахування методики допиту «Зелена кімната» не є порушенням вимог КПК.

Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника органу прокуратури чи постанову керівника органу досудового розслідування про призначення прокурорів/слідчих – Верховний Суд

Суди першої і апеляційної інстанцій, не отримавши від сторони обвинувачення копії відповідної постанови про призначення групи слідчих, прийшли до висновку, що слідчі були належно уповноваженими з огляду на наявність окремих витягів з ЄРДР.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

  1. В Україні

Глава МЗС Кулеба про Залужного на посаді Посла в Британії: Довго шукали дуже сильного кандидата

09:58, 8 березня 2024
Ми з Валерієм Федоровичем мали декілька розмов, з яких я абсолютно переконався, що лежить душа у нашого шановного генерала, колишнього головкома до дипломатичної роботи, — сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Глава МЗС Кулеба про Залужного на посаді Посла в Британії: Довго шукали дуже сильного кандидата
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловився про призначення колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом у Великій Британії. За його словами, Президент Володимир Зеленський довго шукав кандидата на посаду посла в Лондоні.

"Президент довго шукав сильного кандидата на посаду посла в Лондоні. І однією з ключових вимог була саме розуміння військового контексту. Бо Британія один з лідерів у військовій допомозі України. Це країна, яка має бачення щодо військової стратегії. Тому новий посол повинен був мати глибокий військовий бекграунд", - розповів Кулеба в ефірі телемарафону.

Він розповів, що мав кілька розмов з колишнім Головнокомандувачем ЗСУ, під час, яких він впевнився, що Залужний не проти дипломатичної роботи.

"Ми з Валерієм Федоровичем мали кілька розмов, з яких я переконався, що лежить душа у нашого генерала до дипломатичної роботи. У нього і профільна освіта є. Він у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Я думаю, що це дуже логічний крок", - пояснив дипломат.

За його словами, він, як глава МЗС, дуже зацікавлений в сильному послі в Лондоні.

Раніше Зеленський повідомив, що погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Посла України в Британії. За його словами, Залужний  сам проявив бажання працювати у цьому напрямку. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео