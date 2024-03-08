Глава МЗС Кулеба про Залужного на посаді Посла в Британії: Довго шукали дуже сильного кандидата

Ми з Валерієм Федоровичем мали декілька розмов, з яких я абсолютно переконався, що лежить душа у нашого шановного генерала, колишнього головкома до дипломатичної роботи, — сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловився про призначення колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом у Великій Британії. За його словами, Президент Володимир Зеленський довго шукав кандидата на посаду посла в Лондоні.

"Президент довго шукав сильного кандидата на посаду посла в Лондоні. І однією з ключових вимог була саме розуміння військового контексту. Бо Британія один з лідерів у військовій допомозі України. Це країна, яка має бачення щодо військової стратегії. Тому новий посол повинен був мати глибокий військовий бекграунд", - розповів Кулеба в ефірі телемарафону.

Він розповів, що мав кілька розмов з колишнім Головнокомандувачем ЗСУ, під час, яких він впевнився, що Залужний не проти дипломатичної роботи.

"Ми з Валерієм Федоровичем мали кілька розмов, з яких я переконався, що лежить душа у нашого генерала до дипломатичної роботи. У нього і профільна освіта є. Він у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Я думаю, що це дуже логічний крок", - пояснив дипломат.

За його словами, він, як глава МЗС, дуже зацікавлений в сильному послі в Лондоні.

Раніше Зеленський повідомив, що погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Посла України в Британії. За його словами, Залужний сам проявив бажання працювати у цьому напрямку.

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