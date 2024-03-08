Зеленський відвідає Туреччину та зустрінеться з Ердоганом: подробиці

Президенти обговорять зернову угоду та перебіг війни.

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Президент України Володимир Зеленський 8 березня відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє Reuters.

Лідери мають обговорити російсько-українську війну, "зернову угоду", перспективи миру в регіоні та зміцнення двосторонніх відносин.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання війни та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

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