Зачинити вікна і обмежити прогулянки: у Києві зафіксували погіршення якості повітря

Зранку 8 березня спостерігається високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній – на правому.

У Києві станом на ранок 8 березня спостерігається високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній – на правому. Про це повідомили у КМДА.

Радіаційний фон у всьому місті – в нормі.

Мешканцям лівого берега до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

- зачинити вікна;

- обмежити перебування на вулиці;

- пити багато води;

- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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