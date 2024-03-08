Закрыть окна и ограничить прогулки: в Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха

В Киеве на утро 8 марта наблюдается высокий уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний – на правом. Об этом сообщили в КГГА.
Радиационный фон по всему городу – в норме.
Жителям левого берега до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
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