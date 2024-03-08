Закрыть окна и ограничить прогулки: в Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха

Утром 8 марта наблюдается высокий уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний – на правом.

В Киеве на утро 8 марта наблюдается высокий уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний – на правом. Об этом сообщили в КГГА.

Радиационный фон по всему городу – в норме.

Жителям левого берега до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:

- закрыть окна;

- ограничить пребывание на улице;

- пить много воды;

- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.