Байден обратился к Конгрессу США: Украина способна остановить Путина в Европе, если у нее будет оружие

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Методика допроса малолетнего лица «Зеленая комната» носит только рекомендательный характер – Верховный Суд

Проведение следственного действия в отношении малолетнего лица без учета методики допроса «Зеленая комната» не является нарушением требований УПК.

Депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей

Народные депутаты предлагают предусмотреть изменениями в законе о мобилизации запрет на ограничение выезда граждан, которые на законных основаниях проживают или учатся в вузах за границей.

Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

То обстоятельство, что стоимость не была окончательно определена на момент предложения взятки и зависела от установления качества янтаря, не изменяет характер такого предложения и не свидетельствует о неясности обвинения.

Выписка из ЕРДР не может заменить постановление руководителя органа прокуратуры или постановление руководителя органа досудебного расследования о назначении прокуроров/следователей – Верховный Суд

Суды первой и апелляционной инстанций, не получив от стороны обвинения копии соответствующего постановления о назначении группы следователей, пришли к выводу, что следователи были надлежащим образом уполномоченными с учетом наличия отдельных выдержек из ЕРДР.

Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

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Байден обратился к Конгрессу США: Украина способна остановить Путина в Европе, если у нее будет оружие

09:00, 8 марта 2024
Они не просят наших солдат, ни одного нашего солдата нет в Украине, и я решительно настроен на то, чтобы так и было, — сказал президент США Джо Байден.
Байден обратился к Конгрессу США: Украина способна остановить Путина в Европе, если у нее будет оружие
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Президент США Джо Байден обратился в Конгресс США с речью «О положении дел в стране». В начале речи он призвал одобрить военную помощь для Украины.

«Демократия давно не испытывала таких ударов. россия вторглась в Украину и Путин не остановится на ней. Но Украина способна остановить Путина. Для этого нужно предоставить ему необходимое оружие. Это все, что просит Украина. Они не просят наших солдат. Ни одного нашего солдата нет в Украине, и я решительно настроен для того, чтобы так и было», – сказал Байден.

Также президент США подчеркнул, что помощь Украине "блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства".

«Я уже говорил это раньше, и я имею в виду это в буквальном смысле: история наблюдает за нами. История наблюдает за Палатой представителей», – подчеркнул лидер США.

Кроме того, в своей речи Байден упомянул экс-президента США Дональда Трампа.

«Мой предшественник, бывший президент, сказал путину «делай все, что хочешь». Он поддержал российского лидера. Это ужасно и неприемлемо», – сказал он.

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