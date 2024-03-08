Байден обратился к Конгрессу США: Украина способна остановить Путина в Европе, если у нее будет оружие

Они не просят наших солдат, ни одного нашего солдата нет в Украине, и я решительно настроен на то, чтобы так и было, — сказал президент США Джо Байден.

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс США с речью «О положении дел в стране». В начале речи он призвал одобрить военную помощь для Украины.

«Демократия давно не испытывала таких ударов. россия вторглась в Украину и Путин не остановится на ней. Но Украина способна остановить Путина. Для этого нужно предоставить ему необходимое оружие. Это все, что просит Украина. Они не просят наших солдат. Ни одного нашего солдата нет в Украине, и я решительно настроен для того, чтобы так и было», – сказал Байден.

Также президент США подчеркнул, что помощь Украине "блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства".

«Я уже говорил это раньше, и я имею в виду это в буквальном смысле: история наблюдает за нами. История наблюдает за Палатой представителей», – подчеркнул лидер США.

Кроме того, в своей речи Байден упомянул экс-президента США Дональда Трампа.

«Мой предшественник, бывший президент, сказал путину «делай все, что хочешь». Он поддержал российского лидера. Это ужасно и неприемлемо», – сказал он.

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