США и Британия предупредили своих граждан о возможных терактах в Москве в течение 48 часов

Гражданам США и Британии советуют избегать скопления людей в Москве в течение следующих 48 часов.

Посольства США и Великобритании в рф предупредили о возможных терактах в Москве в местах больших скоплений людей в течение следующих 48 часов.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов», – сообщили на сайте американского дипломатического ведомства.

Американцы также призывают следить за обновлениями в местных СМИ и быть внимательными к происходящему вокруг.

Посольство Великобритании в Москве публикует аналогичное предупреждение. Гражданам советуют полностью воздержаться от поездок в рф или рассмотреть возможность покинуть страну.

«Ситуация в рф непредсказуема», – отмечают в ведомстве и добавляют, что «туристическая страховка может быть аннулирована», если британцы отправятся в рф вопреки рекомендациям.

Государственный департамент США повысил уровень опасности путешествий в россию до максимальной – четвертой отметки.

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