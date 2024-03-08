США та Британія попередили своїх громадян про можливі теракти у Москві протягом 48 годин

Громадянам США та Британії радять уникати скупчення людей у Москві упродовж наступних 48 годин

Фото: 5 канал

Посольства США і Великої Британії в рф попередили про ймовірні теракти у Москві у місцях великих скупчень людей протягом наступних 48 годин.

«Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти найближчим часом планують атакувати великі зібрання в Москві, включно з концертами, і громадянам США слід уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин», – повідомили на сайті американського дипломатичного відомства.

Американців також закликають стежити за оновленнями у місцевих ЗМІ та бути уважними до того, що відбувається навколо.

Посольство Великої Британії у Москві публікує аналогічне попередження. Громадянам радять повністю утриматися від поїздок до рф або розглянути можливість залишити країну.

«Ситуація в рф є непередбачуваною», – зазначають у відомстві та додають, що «туристична страховка може бути анульована», якщо британці вирушать у рф всупереч рекомендаціям.

Державний департамент США підвищив рівень небезпеки подорожей до росії до максимальної – четвертої позначки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.