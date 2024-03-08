Джо Байден звернувся до Конгресу США: Україна здатна зупинити Путіна в Європі, якщо матиме зброю

Вони не просять наших солдатів, жодного нашого солдата немає в Україні, і я рішуче налаштований у тому, щоб так і було, — сказав президент США Джо Байден.

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США з промовою «Про стан справ у країні». На початку промови він закликав схвалити військову допомогу для України.



«Демократія давно не зазнавала таких ударів. росія вторглась в Україну і Путін не зупиниться на ній. Але Україна здатна зупинити Путіна. Для цього потрібно надати їй необхідну зброю. Це все, що просить Україна. Вони не просять наших солдатів. Жодного нашого солдата немає в Україні, і я рішуче налаштований у тому, щоб так і було», – сказав Байден.

Також президент США підкреслив, що допомога Україні «блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства».

«Я вже казав це раніше, і я маю на увазі це в буквальному сенсі: історія спостерігає за нами. Історія спостерігає за Палатою представників», – наголосив лідер США.

Крім того, у своїй промові Байден згадав експрезидента США Дональда Трампа.

«Мій попередник, колишній президент, сказав путіну «роби все, що хочеш». Він підтримав російського лідера. Це жахливо і неприйнятно», – сказав він.

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