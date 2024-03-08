Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта посетит Турцию, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Reuters.
Лидеры должны обсудить российско-украинскую войну, "зерновое соглашение", перспективы мира в регионе и укрепление двусторонних отношений.
Офис Президента Украины подтвердил визит Зеленского в Турцию. Там сообщили, что президенты обсудят темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождение украинских пленных и политзаключенных.
Отдельное внимание будет уделено совместным проектам в оборонно-промышленной сфере.
Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что Анкара продолжает поддерживать мирное урегулирование войны и готова предложить площадку для "переговоров".
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