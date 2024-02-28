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Ердоган заговорив про бажання посадити Україну і рф за стіл переговорів

19:26, 28 лютого 2024
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган готовий знову надати майданчик у Стамбулі для перемовин між Україною та рф.
Ердоган заговорив про бажання посадити Україну і рф за стіл переговорів
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Туреччина готова відновити процес переговорів між Україною та рф, який раніше відбувався в Стамбулі. Про це заявив президент країни Реджеп Тайїп Ердоган, передає Anadolu.

"Туреччина підтримує незалежність, суверенітет, безпеку та територіальну цілісність України. Ми також докладаємо всіх зусиль для захисту прав та інтересів наших кримськотатарських братів. Ми також готові сприяти швидкому відновленню та відбудові України", - запевнив турецький лідер.

Ердоган зазначив, що досі не видно достатнього прогресу у встановленні миру в Україні.

"Я дотримуюся думки, що дипломатії та діалогу необхідно дати шанс покласти край війні, добившись справедливого та тривалого миру. Для досягнення цієї мети дуже важливо максимально використати всі дипломатичні канали", - сказав Ердоган.

За його словами, слід принаймні визначити загальні параметри миру. 

"Ми готові знову надати стіл для переговорів, які вже проходили в Стамбулі", - наголосив президент Туреччини.

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