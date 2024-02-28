Опція закриття кордону не згадувалась, можливе конструктивне рішення, - заступник міністра економіки Тарас Качка провів переговори з урядовцями Польщі

Заступник міністра економіки України Тарас Качка пояснив, що за всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась.

Конструктивне рішення стосовно продовження торгівлі через кордон з Польщею можливе. Про це повідомив заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка.

«4 години дуже насичених переговорів з Міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і сільського господарства Польщі Чеславем Шєкєрським. Одна з найбільш насичених і інтенсивних зустрічей за моє професійне життя.

Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо», - зазначив він.

За його словами, ті підходи, які запропонував Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час виcтупу на польсько-українському кордоні, є важливими для побудови можливого порозуміння.

«За всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск – це було би дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше) - це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України.

Поки без деталей, але конструктивне рішення можливе», - підкреслив Тарас Качка.

Також він закликав повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска – з усіма елементами риторики і пунктуації.

«У цю хвилину як ніколи – зберігаймо спокій і наполегливо працюймо», - підсумував він.

Автор: Наталя Мамченко

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