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Опция закрытия границы не упоминалась, возможно конструктивное решение, - замминистра экономики Тарас Качка провел переговоры с чиновниками Польши

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Опция закрытия границы не упоминалась, возможно конструктивное решение, - замминистра экономики Тарас Качка провел переговоры с чиновниками Польши

19:15, 28 февраля 2024
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка пояснил, что за все четыре часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась.
Опция закрытия границы не упоминалась, возможно конструктивное решение, - замминистра экономики Тарас Качка провел переговоры с чиновниками Польши
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Конструктивное решение о продлении торговли через границу с Польшей возможно. Об этом сообщил заместитель Министра экономики Украины – Торговый представитель Украины Тарас Качка.

«4 часа очень насыщенных переговоров с Министрами развития и технологии Польши Кшиштофем Гетманем и сельского хозяйства Польши Чеславом Шекерским. Одна из самых насыщенных и интенсивных встреч за мою профессиональную жизнь.

Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но возможно», – отметил он.

По его словам, те подходы, которые предложил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на польско-украинской границе, важны для построения возможного взаимопонимания.

«За все 4 часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась. Как достаточно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск – это было бы очень болезненным решением для наших экономик. Прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике даже больше) – это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который жизненно важен для Украины.

Пока без деталей, но конструктивное решение возможно», – подчеркнул Тарас Качка.

Также он призвал полностью и внимательно прочесть заявление Дональда Туска – со всеми элементами риторики и пунктуации.

«В эту минуту как никогда – будем сохранять спокойствие и упорно работать», - подытожил он.

Автор: Наталья Мамченко

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