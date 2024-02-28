Почти 10 лет за решеткой и 2,5 млн грн компенсации: в Хмельницкой области осудили водителя за смертельное ДТП

Мужчина в состоянии опьянения выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП, в котором погибли супруги.

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области признал 56-летнего мужчину виновным в смертельном ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения, и назначил ему наказание – 9 лет 6 месяцев заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет. Также с него взыскали в пользу потерпевших в общей сложности 2541971 грн морального ущерба. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Аварія сталася 1 вересня 2023 року близько 21:00 між м. Шепетівка та с. Кам’янка. Нетверезий водій «Citroen C-Crosser» на заокругленій ділянці дороги зі швидкістю 120 км/год виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся із зустрічним автомобілем «ВАЗ 21099», у який після зіткнення в’їхав ще й «Ford Escape», що рухався позаду.

Унаслідок автотрощі загинуло подружжя з Житомирщини. 29-річна жінка та 34-річний чоловік були пасажирами ВАЗу. 45-річний водій цього легковика отримав небезпечні для життя тяжкі тілесні ушкодження.

Постраждав також 35-річний пасажир «Citroen». У нього медики діагностували тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та заявлені позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди. Попросив вибачення у потерпілих.

Дослідивши докази у справі, суд визнав доведеною вину водія «Citroen» у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили загибель двох потерпілих, ще двом – заподіяло тяжке та середньої тяжкості тілесні ушкодження (частина 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України).

При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачений не судимий відповідно до ст. 89 КК України, розкаявся та сприяв розкриттю кримінального правопорушення, вчинив особливо тяжкий злочин проти безпеки руху та експлуатації транспорту з необережності, його протиправні дії призвели до тяжких непоправних наслідків у вигляді смерті двох молодих людей – подружжя.

«Суд враховує, що обвинувачений своїми діями виявив зневагу до встановлених норм та правил поведінки в суспільстві, плануючи поїздку на автомобілі на прохання товариша, свідомо разом з останнім вжив спиртне та у вечірній час сів за кермо автомобіля, розуміючи, що стан сп’яніння знижуватиме його увагу та швидкість реакції, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого», – зазначив суд у вироку.

Зважаючи на характер та конкретні обставини справи, невжиття заходів з відшкодування шкоди, думку потерпілих про суворе покарання, суд дійшов висновку, що йому слід призначити покарання у виді позбавлення волі у середніх межах санкції ч. 4 ст. 286-1 КК України (передбачає від 7 до 12 років ув’язнення), з додатковим покаранням – позбавлення права керувати транспортними засобами у максимальній межі.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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