Эрдоган заговорил о желании посадить Украину и рф за стол переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов снова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров между Украиной и рф.

Турция готова возобновить процесс переговоров между Украиной и рф, ранее проходивший в Стамбуле. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

"Турция поддерживает независимость, суверенитет, безопасность и территориальную целостность Украины. Мы также прилагаем все усилия для защиты прав и интересов наших крымскотатарских братьев. Мы также готовы способствовать быстрому восстановлению и восстановлению Украины", - заверил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что до сих пор не видно достаточного прогресса в установлении мира в Украине.

"Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалога необходимо дать шанс покончить с войной, добившись справедливого и длительного мира. Для достижения этой цели очень важно максимально использовать все дипломатические каналы", - сказал Эрдоган.

По его словам, следует, по крайней мере, определить общие параметры мира.

"Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые уже проходили в Стамбуле", – подчеркнул президент Турции.

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