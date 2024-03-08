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Проведение следственного действия в отношении малолетнего лица без учета методики допроса «Зеленая комната» не является нарушением требований УПК.

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Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

То обстоятельство, что стоимость не была окончательно определена на момент предложения взятки и зависела от установления качества янтаря, не изменяет характер такого предложения и не свидетельствует о неясности обвинения.

Выписка из ЕРДР не может заменить постановление руководителя органа прокуратуры или постановление руководителя органа досудебного расследования о назначении прокуроров/следователей – Верховный Суд

Суды первой и апелляционной инстанций, не получив от стороны обвинения копии соответствующего постановления о назначении группы следователей, пришли к выводу, что следователи были надлежащим образом уполномоченными с учетом наличия отдельных выдержек из ЕРДР.

Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

  1. В Украине

Глава МИД Кулеба о Залужном в должности Посла в Британии: Долго искали очень сильного кандидата

09:58, 8 марта 2024
У нас с Валерием Федоровичем было несколько разговоров, из которых я абсолютно убедился, что лежит душа у нашего уважаемого генерала, бывшего главкома к дипломатической работе, — сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Кулеба о Залужном в должности Посла в Британии: Долго искали очень сильного кандидата
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался о назначении бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании. По его словам, Президент Владимир Зеленский долго искал кандидата на должность посла в Лондоне.

"Президент долго искал сильного кандидата на должность посла в Лондоне. И одним из ключевых требований было именно понимание военного контекста. Потому что Британия один из лидеров в военной помощи Украины. Это страна, которая имеет видение военной стратегии. Поэтому новый посол должен был иметь глубокий военный бекграунд", - рассказал Кулеба в эфире телемарафона.

Он рассказал, что имел несколько разговоров с бывшим Главнокомандующим ВСУ, во время которых он убедился, что Залужный не против дипломатической работы.

"Мы с Валерием Федоровичем имели несколько разговоров, по которым я убедился, что лежит душа у нашего генерала к дипломатической работе. У него и профильное образование есть. Он в 2020 году получил диплом магистра по специальности международные отношения. Я думаю, что это очень логичный" шаг", - объяснил дипломат.

По его словам, он как глава МИД очень заинтересован в сильном после в Лондоне.

Ранее Зеленский сообщил, что согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Посла Украины в Британии. По его словам, Залужный сам изъявил желание работать в этом направлении.

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