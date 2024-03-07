Работать на дипломатическом направлении было желанием самого Генерала Залужного — Зеленский

По словам Президента, Валерий Залужный говорил ему именно о таком направлении для себя – дипломатическом.

Президент Владимир Зеленский в обращении сообщил, что согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Посла Украины в Британии и Северной Ирландии. По его словам, Залужный сам изъявил желание работать в этом направлении.

"Сегодня согласовал кандидатуру Посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", - сказал Президент.

Также он прокомментировал свой указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы.

"Сейчас по просьбе военного командования нужно несколько недель на подготовительные процедуры - на замену людей с точки зрения оборонительных задач, и с апреля срочники будут направлены в запас", - рассказал Зеленский.

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