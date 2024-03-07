Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы

Согласно указу, срочников уволят в запас в апреле-мае.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы. Документ опубликован на сайте главы государства.

Как отмечается в документе, украинских военнослужащих срочной службы в апреле-мае этого года уволят в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других созданных военных формирований.

Также Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Президент поручил обеспечить перевозку срочников с соблюдением требований безопасности.

Напомним, что Рада приняла закон об увольнении в запас срочников. Военнослужащие будут демобилизованы и получат отсрочку в 12 месяцев.

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