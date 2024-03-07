Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби

Згідно з указом, строковиків звільнять в запас у квітні-травні.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Документ опубліковано на сайті глави держави.

Як зазначається у документі, українських військовослужбовців строкової служби у квітні-травні цього року звільнять у запас зі Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших створених військових формувань.

Також Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України Президент доручив забезпечити перевезення строковиків з дотриманням вимог безпеки.

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