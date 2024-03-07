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Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

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Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

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  1. В Україні

Працювати на дипломатичному напрямку було бажанням самого Генерала Залужного, — Зеленський

20:06, 7 березня 2024
За словами Президента, Валерій Залужний говорив йому саме про такий напрям для себе - дипломатичний.
Працювати на дипломатичному напрямку було бажанням самого Генерала Залужного, — Зеленський
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Президент Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Посла України в Британії та Північній Ірландії. За його словами, Залужнний сам проявив бажання працювати у цьому напрямку. 

"Сьогодні погодив кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися", - сказав Президент.

Також він прокоментував свій указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. 

"Зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з точки зору оборонних завдань, і з квітня строковики будуть направлені в запас", - розповів Зеленський.

 

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