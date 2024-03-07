Працювати на дипломатичному напрямку було бажанням самого Генерала Залужного, — Зеленський

За словами Президента, Валерій Залужний говорив йому саме про такий напрям для себе - дипломатичний.

Президент Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Посла України в Британії та Північній Ірландії. За його словами, Залужнний сам проявив бажання працювати у цьому напрямку.

"Сьогодні погодив кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися", - сказав Президент.

Також він прокоментував свій указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби.

"Зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з точки зору оборонних завдань, і з квітня строковики будуть направлені в запас", - розповів Зеленський.

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