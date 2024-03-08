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Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника органу прокуратури чи постанову керівника органу досудового розслідування про призначення прокурорів/слідчих – Верховний Суд

Суди першої і апеляційної інстанцій, не отримавши від сторони обвинувачення копії відповідної постанови про призначення групи слідчих, прийшли до висновку, що слідчі були належно уповноваженими з огляду на наявність окремих витягів з ЄРДР.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

  1. У світі

Макрон готовий відправити французькі війська в Україну, якщо станеться прорив росіян на Київ чи Одесу

10:21, 8 березня 2024
Президент Франції назвав сценарій, який може ініціювати інтервенцію.
Макрон готовий відправити французькі війська в Україну, якщо станеться прорив росіян на Київ чи Одесу
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Президент Франції Еммануель Макрон допускає можливість відправлення військ в Україну. Про це заявив представник комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссел, передає L'Independant.

Так, прорив росіян на Київ чи Одесу може стати приводом для відправки французьких військових. Відповідну заяву Макрон зробив на зустрічі з парламентськими партіями.

Представник ультраправої партії «Національне об'єднання» Джордан Барделла після зустрічі заявив, що «немає жодних обмежень та червоних ліній». А координатор партії «Нескорена Франція» Мануель Бомпар сказав, що «приїхав на зустріч занепокоєним і поїхав ще більш занепокоєним».

У свою чергу представник комуністів Руссел розповів, що Макрон показав карти можливих нових напрямків ударів росіян.

«Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту у бік Одеси або у бік Києва», - сказав Руссел.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Макрон заявив про можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну. За його словами, наразі згоди з цього питання немає, але виключати цього не можна.

Цю можливість уже відкинув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також Німеччина та Велика Британія не відправлятимуть свої війська в Україну. Цієї ж позиції дотримується і Канада.

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