Макрон готовий відправити французькі війська в Україну, якщо станеться прорив росіян на Київ чи Одесу

Президент Франції назвав сценарій, який може ініціювати інтервенцію.

Президент Франції Еммануель Макрон допускає можливість відправлення військ в Україну. Про це заявив представник комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссел, передає L'Independant.

Так, прорив росіян на Київ чи Одесу може стати приводом для відправки французьких військових. Відповідну заяву Макрон зробив на зустрічі з парламентськими партіями.

Представник ультраправої партії «Національне об'єднання» Джордан Барделла після зустрічі заявив, що «немає жодних обмежень та червоних ліній». А координатор партії «Нескорена Франція» Мануель Бомпар сказав, що «приїхав на зустріч занепокоєним і поїхав ще більш занепокоєним».

У свою чергу представник комуністів Руссел розповів, що Макрон показав карти можливих нових напрямків ударів росіян.

«Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту у бік Одеси або у бік Києва», - сказав Руссел.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Макрон заявив про можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну. За його словами, наразі згоди з цього питання немає, але виключати цього не можна.

Цю можливість уже відкинув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також Німеччина та Велика Британія не відправлятимуть свої війська в Україну. Цієї ж позиції дотримується і Канада.

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