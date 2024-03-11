В Украине возобновляются внеплановые проверки в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг

Госпродпотребслужба может осуществлять внеплановые меры государственного надзора при наличии угрозы, что имеет негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что 8 марта Правительство приняло несколько решений по возобновлению мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 8 марта 2024 г. №261. Об этом проинформировал официальный сайт Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что теперь Госпродпотребслужба может осуществлять внеплановые меры государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования требований законодательства относительно формирования, установления и применения государственных регулируемых цен, защиты прав потребителей и метрологического надзора в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг при наличии угрозы, оказывающей негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека.

Также возобновлено проведение плановых мероприятий государственного рыночного надзора следующих видов продукции, по которым Госпрожпотребслужба осуществляет государственный рыночный надзор:

бытовых ламп ненаправленного излучения;

низковольтного электрического оборудования;

оборудования, которое соответствует должному уровню электромагнитной совместимости.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством одним из оснований проведения внепланового мероприятия является обращение потребителей, которое можно направить в Госпродпотребслужбу одним из следующих способов:

заполнить форму на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы по ссылке;

написать письмо на электронную почту [email protected];

в бумажном виде по почтовому адресу: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001.

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