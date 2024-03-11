В Україні поновлюються позапланові перевірки у сфері надання житлово-комунальних послуг

Держпродспоживслужба може здійснювати позапланові заходи державного нагляду за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила, що 8 березня Уряд прийняв декілька рішень щодо поновлення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 березня 2024 р. № 261. Про це поінформував офіційний сайт Держпродспоживслужби.

Зазначається, що натепер Держпродспоживслужба може здійснювати позапланові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, захисту прав споживачів та метрологічного нагляду у сфері надання житловокомунальних послуг за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини.

Також поновлено проведення планових заходів державного ринкового нагляду наступних видів продукції, щодо яких Держпрожспоживслужба здійснює державний ринковий нагляд:

побутових ламп неспрямованого випромінення;

низьковольтного електричного обладнання;

обладнання, яке відповідає належному рівню електромагнітної сумісності.

У відомстві нагадали, що відповідно до чинного законодавства однією із підстав проведення позапланового заходу є звернення споживачів, яке можна направити до Держпродспоживслужби одним із таких способів:

заповнити форму на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби за посиланням;

написати листа на електрону пошту [email protected];

в паперовому вигляді на поштову адресу: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.

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