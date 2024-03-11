МЗС України викликало посланця Ватикану через заяви Папи Римського про «білий прапор»

Вісвальдасу Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо «білого прапору» та необхідності «проявити хоробрість і вести переговори» з агресором.

Фото: Associated Press

У понеділок, 11 березня, Міністерство закордонних справ України повідомило, що викликало Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через останні заяви Папи Римського Франциска про російсько-українську війну. Про це інформує офіційний сайт МЗС.

У відомстві зазначили, що Вісвальдасу Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо «білого прапору» та необхідності «проявити хоробрість і вести переговори» з агресором.

В МЗС додали, що замість закликів, які «легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права», від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про «необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви».

В українському зовнішньополітичному відомстві особливо наголосили на тому, що Україна, як ніхто інший, прагне миру. «Цей мир, однак, має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським», - йдеться у заяві.

Як раніше повідомлялося, Папа Римський Франциск у своїй заяві закликав Україну до переговорів з рф. Понтифік вважає, що «сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор».

Згодом у Ватикані пояснили резонансну заяву Папи Римського щодо України та «білого прапора».

Додамо, посол України у Ватикані розповів, чи є російські радники в оточенні Папи.

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