Щомісячна зарплата детективів і прокурорів САП приблизно відповідає зарплаті на лінії фронту – Анастасія Радіна пояснила, чи вистачить бюджету

Коштів на антикорупційні органи вистачить навіть в умовах обмеженого фінансування – голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна

Фінансування видатків державного бюджету України знаходиться у складній ситуації, але коштів на оплату праці детективів НАБУ і прокурорів САП вистачить. Щонайменше, на цей рік. Про це під час дискусії «Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС», яка відбулася 11 березня, розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, відповідаючи на питання стосовно рівноваги у результатах роботи антикорупційних органів та наявних ресурсів.

«Незважаючи на складу фінансову ситуацію – я думаю, ми всі вже можемо сказати, що фінансова ситуація є складною – ми надалі знаходимо всі кошти для того, аби фінансувати роботу антикорупційних органів цього року. І також ми збільшили кількість працівників у НАБУ, було погоджено, що нові конкурси на додаткові посади в НАБУ будуть оголошені. Ми проконтролюємо, щоб в НАБУ було достатньо фінансових ресурсів, щоб платити заробітну плату цим людям», - зазначила вона.

«Те саме стосується змін, які відбуваються у САП, яка отримала статус окремого органу, що було однією з найбільших реформ за останній рік», додала вона.

«Водночас, я дотримуюся позиції, що до цього треба підходити з неприємним реалізмом.

37 млрд доларів – саме стільки бракує зараз в українському бюджеті.

Щомісячна зарплата детективів і прокурорів САП приблизно відповідає зарплаті на лінії фронту і також це відповідає лікуванню дитини з лейкемією в «Охматдиті». І дитина, і солдат б’ються за своє життя на фронті або в лікарні і надзвичайно важливо, щоб антикорупційні органи боролися так, наче вони перебувають на лінії фронту, а не просто розраховували на можливість розширити ресурси негайно», - підкреслила Анастасія Радіна.

Як було зазначено під час дискусії, наразі є певні проблеми стосовно матеріально-технічного забезпечення організації роботи працівників антикорупційних органів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», новий голова НАЗК Віктор Павлущик, який до цього працював старшим детективом - керівником відділу детективів Національного антикорупційного бюро України, за 2023 рік отримав у НАБУ 1 546 076 грн зарплати. Тобто, близько 128,8 тис. грн на місяць. 29 березня 2023 року повідомив про суттєві зміни у майновому стані – отримав у НАБУ зарплату 164,4 тис. грн.

Інший кандидат на голову НАЗК, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький отримав зарплату у Офісі Генпрокурора 2 175 816 грн за 2023 рік. Тобто, в середньому більше 181 тисячі грн на місяць.

19 грудня 2023 року він повідомив про суттєві зміни у майновому стані – отримав 326,6 тисяч грн зарплати в ОГП.

Прокурор САП Сергій Подгорець за 2023 рік отримав 2 321 415 грн. Тобто, близько 193,5 тис. грн на місяць. При цьому за 27 грудня 2023 року Сергій Подгорець задекларував отримання зарплати у САП у сумі 252 тис. грн, а 19 грудня 2023 року отримав у САП 318,5 тисяч грн зарплати.

Заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ – Керівник Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Олександр Скомаров за 2023 рік задекларував заробітну плату у НАБУ загалом 2 128 401 грн. Тобто, на місяць у середньому отримує близько 177 366 грн. За 2022 рік Скомаров отримав у НАБУ 1 971 909 грн, тобто близько 164 325 грн на місяць.

Автор: Наталя Мамченко

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