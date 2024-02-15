Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

Конкурсна комісія з відбору нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжує співбесіди з кандидатами на предмет їх доброчесності. Як відомо, серед таких кандидатів і діючі працівники НАЗК, і прокурори САП, і детективи НАБУ. 12 лютого співбесіду проходив Сергій Подгорець, який з 2008 року працює на прокурорських посадах. З 2016 року – прокурор САП (прокурор 6-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

Декларація

У щорічній декларації за 2023 рік Сергій Подгорець вказав наступне майно, яке належить йому та особі, з якій він спільно проживає – Тетяні Часовій.

З 2018 року має у спільній сумісній власності з Тетяною Часовою в Ірпіні житловий будинок (таун-хаус) 69,6 кв, придбаний за 556,8 тис. грн, і земельну ділянку 147 кв м (вказав вартість 20 тис. грн).

Тетяна Часова має в Ірпіні нежитлові приміщення 60,7 кв м, придбане в 2019 за 600 тис. грн, та 38,9 кв м, придбане у 2022 році за 830,4 тис. грн, земельну ділянку у Великій Димерці Київської області 1000 кв м.

Також з травня 2023 року Сергій Подгорець користується земельною ділянкою 747 кв м у селі Шенборн Мукачівського району Закарпатської області, яка належить Тетяні Часовій. Придбана ця земельна ділянка у Шенборні за 62 тис. грн, як вказано у декларації.

Крім того, прокурор САП користується у Шенборні житловим будинком 92,3 кв м, який теж належить – з вересня 2023 року – Тетяні Часовій.

При цьому у декларації за 2022 рік кандидат вказав, що Тетяна Часова має 50% земельної ділянки 1500 кв м, яка розташована у Шенборні Мукачівського району, придбану у червні 2022 року за 124,2 тис. грн. Інша половина належить громадянину Олександру Коваленку.

Крім того, Тетяні Часовій належить об’єкт незавершеного будівництва, квартира в Ірпіні 56,65 кв м, дата набуття права – січень 2022 року. Також у неї є права власності на квартиру 67,3 кв м у Кривому Розі.

У власності прокурора САП Toyota RAV4 2019 р. в., придбана за 900 тис. грн. А також він має право користування (оренда з правом викупу) Volksvagen Tiguan 2017 р. в., право набуте у грудні 2022 року.

Сергій Подгорець має корпоративні права у благодійному фонді, діяльність якого, як він пояснив під час співбесіди на доброчесність, полягає у створенні сайту-платформи, але розробка якого не завершена.

Крім того, у прокурора САП низка криптовалют (більше 20 видів), набутих у 2021-2022 році: TRX, Ripple (XRP), SOL, Bitcoin (BTC, XBT), DYDX, Cardano (ADA), ATOM, GRT, DIA, Ethereum (ETH), FIL, NEAR, 1INCH, FLOW, MBL, SAND, RAY, MATIC, ICP, TKO, REEF.

У САП за 2023 рік Сергій Подгорець отримав 2 321 415 грн. Тобто, близько 193,5 тис. грн на місяць.

Тетяна Часова отримала за основним місцем роботи в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті за 2023 рік 79 135 грн. Тобто, близько 6 594 грн на місяць.

При цьому за 27 грудня 2023 року Сергій Подгорець задекларував отримання зарплати у САП у сумі 252 тис. грн, а 19 грудня 2023 року отримав у САП 318,5 тисяч грн зарплати.

Що питали у прокурора САП на співбесіді

Доповідачка стосовно кандидата, член Комісії Алла Івановська поцікавилася подарунками від сестри кандидата Ганни Подгорець у вигляді грошових коштів 581,1 тис. грн та 196,1 тис. грн для його співмешканки у 2022 та 2023 роках. Сергій Подгорець стверджує, що зробив помилку у деклараціях. Так, він вказав, що спершу через поспіх з поданням документів на конкурс вказав отримувачем свою співмешканку, а потім повторив цю ж помилку і в наступній декларації. Виправити ці неточності не зміг, бо подавав декларацію за годину до дедлайну.

Однак отримав цей подарунок сам. Він вказав, що його сестра працює у міжнародній компанії, проживає у Німеччині і має відповідні доходи. Подарунок здійснили у готівковій формі. Частина грошей передала мати, коли вони приїжджала з Німеччини, частину коштів передали через людей, які здійснюють перевезення поштою. З Німеччини йому неодноразово передавалися генератори.

Комісія поцікавилася, чому такі неокруглені суми – 581,1 тис. та 196,1 грн?

Подгорець пояснив, що це суми, яка вираховувалася відповідно до еквіваленту в євро.

Далі виникли питання стосовно квартири в оренді. У 2015 році він подав три декларації. У паперовій версії вказав квартиру в Києві в оренді, а в інших деклараціях це не відобразив. Сергій Подгорець не зміг пояснити ці розбіжності, бо, за його словами, цього запитання не було в попередньому переліку питань від Комісії.

Далі Комісія цікавилася, за які гроші Сергій Подгорець жив у 2016 році. Адже, за підрахунками Комісії, після сплати всіх податків на життя у нього залишалися 5 752 грн на місяць. «Скільки ж Ви витрачали?» - запитала Комісія.

Сергій Подгорець відповів, що за 2015 рік не мав заощаджень у понад 60 тис. грн, тому не мав обовʼязку їх декларувати. І на той час пів року жив із сестрою, тому фактично у нього були лише транспортні витрати. В другій половині 2016 року він знайшов кімнату в Броварах біля роботи, тож витрати зводилися до оренди кімнати і харчування, а складали орієнтовно 7 тис. грн на місяць. «Максимум, куди я міг поїхати на відпочинок – у Чернігов до своєї бабусі», - додав він.

Крім того, КДКП притягувала кандидата до дисциплінарної відповідальності за пропуск строк оскарження виправдувального вироку ВАКС щодо екс-чиновниці Волинської ОДА,

«У свій час, на запитання КДКП Ви повідомили, що були незгоді із позицією керівництва САП та старшого групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні щодо необхідності оскарження ухваленого вироку, оскільки вважали його обґрунтованим та законним. Це вірно? А якщо Ви вважали вирок ВАКС законним, чому Ви готували та подали апеляційну скаргу?» - запитала Комісія.

На це Сергій Подгорець пояснив, що після нарад з керівництвом треба було вирішено подати апеляційну скаргу навіть з пропуском строку на оскарження.

«Я не був старший групи у цьому кримінальному провадженні. Підтримував обвинувачення в суді. Було виправдано особу. Мною було складено довідку, що наявні формальні процесуальні підстави для оскарження цього рішення. Щодо суті рішення, я вважав його законним, та не було підстав, щоб займати процесуальний час суду, сторони захисту та обвинувачення для цього.

Коли старший групи повернувся із відпустки, він вважав, що цього достатньо для оскарження. Після нарад з керівництвом було вирішено, що треба подати апеляційну скаргу навіть із пропущеним строком. В подальшому судом було відмовлено в поновленні строку на оскарження, і рішення залишено без змін.

Стосовно контексту, в якому приймалося рішення про притягнення мене до відповідальності, то на той час у САП не було керівника. Відповідно інформація про пропуск строку була якимось чином була отримана Офісом Генерального прокурора (на той час прокурором була Ірина Венедіктова – прим. ред.) після наради під головуванням Генпрокурора. І мотивування про початок службової перевірки було те, що мій керівник відділу не повідомив ці відомості на нараді, після того, як він вступив у перепалку із представниками Офісу Генпрокурора. Тому саме ініціювання було не стосовно моїх дій, а стосовно неповідомлення відомостей, які були відомі старшому групи прокурорів, і стосовно цього проводилося службове розслідування. Врешті прийшли до висновку направити до КДКП відомості стосовно мене. Таке рішення було прийняте Генпрокурором, а керівника САП тоді ще не призначили. Тому ми перебували у деякій процесуальній залежності від ОГП», - пояснив Сергій Подгорець.

Далі у Комісії виникли питання стосовно благодійного фонду, засновником якого є кандидат. «Де можна побачити результати діяльності цього фонду?» - запитала Комісія.

«Ми вирішили таку концепцію, що ті, хто потребує допомоги, звертаються на сайт із заявками, а ті, хто можуть допомогти, реагують через сайт. Наразі сайт знаходиться у стадії розробки», - пояснив кандидат.

Безпосередню діяльність щодо отримання коштів, за словами Подгорця, сайт не веде.

Разом із тим, фінансову звітність за 2022 рік цей фонд не подавав, бо він, як зазначає кандидат, «є неприбутковою організацією».

Далі член Комісії Андрій Козлов попросив прояснити деталі стосовно таун-хаусу кандидата, який розташовано в Ірпіні. «Чи зазначена вартість 556,8 тис. за частину будинку і 20 тис. грн за ділянку відповідає вартості в цьому комплексі?» - запитав він.

«Вона не відповідає. Оскільки всі інші покупці задекларували значну меншу суму придбання цього майна», - відповів кандидат. Він зазначив, що «ця нерухомість придбавалась на стадії будівництва першого поверху, і її не могли здати вчасно. Потім там не було газу та електрики, і мешканцям доводилося самостійно вирішувати ці питання. І ціна відповідно «стрибала». Це майно знаходиться фактично в полі, на окраїні, можна подивитися на гугл-мапі».

Далі Комісія поцікавилася землею у Шенборні Закарпатської області.

«7 червня 2022 року відбулася реєстрація земельної ділянки у 15 тисяч кв м. Це Закарпатська область і відомий Мукачівський район. Що це було?» - запитав Андрій Козлов.

«Розмір ділянки у 1500 кв м – це технічна помилка. Вона уже виправлена.

Щодо місця розташування це село на «відшибі». Ділянка придбавалася на двох. Олександр Коваленко – це батько мого похресника.

Ми відповідно разом цей проект з благодійним фондом почали, бо він є фахівцем в ІТ-сфері. Вони орендували частину будинку разом з похресником і його батьками», - пояснив кандидат.

Далі він пояснив, що бабуся та мати дружини мешкають у Кривому Розі, а його родичі мешкають у Чернігові. Тому вони вирішили, що треба придбати майно у Закарпатській області буде більш безпечно і відповідно збудувати «якусь нерухомість, куди можна буде перевезти всіх у разі загрози».

«Це був 2022 рік, розпал агресії рф. Вони об’їздили тоді весь район і знайшли ту земельну ділянку.124 тис. грн вартувала ця земельна ділянка. Коли реєстри запрацювали, відповідно її оформили», - пояснив Подгорець.

«Тобто, вона вартувала менше 10 тисяч грн за сотку?» – уточнив Андрій Козлов.

«Ділянка була пуста та захаращена. І ціни тоді були значно менше. Закарпатська область з початком війни зросла в рази. Тому це ціна була актуальна», - зазначив він.

«Ви робили підрахунок вартості нерухомості, які Ваша родина придбавала за останні 5-6 років?» - все ж вирішила уточнити Комісія.

На це кандидат відповів, що не робив загальний підрахунок.

У відповідь Андрій Козлов попросив прокурора САП все ж таки зробити такий підрахунок.

Автор: Наталя Мамченко

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